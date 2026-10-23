Petrol tankerinden sızan yakıt kıyıya ulaştı, Ümmü'l Kayveyn'de plajlar kapatıldı - Son Dakika
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Petrol tankerinden sızan yakıt kıyıya ulaştı, Ümmü'l Kayveyn'de plajlar kapatıldı

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BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı, Ümmü'l Kayveyn'de petrol tankerinden sızan yakıtın kıyıya ulaştığını duyurdu. Kirlilik nedeniyle plajlar kapatılırken temizlik çalışmaları başlatıldı ve balıkçı ile denizcilerden etkilenen alanlarda avlanmamaları istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinden sızan yakıt nedeniyle Ümmü'l Kayveyn emirliğinde plaj ve sahillerin kapatıldığı duyuruldu.

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümmü'l Kayveyn'de petrol tankerinden kaynaklanan sızıntı sonucu deniz kirliliği tespit edildiği ve yakıtın kıyı şeridine kadar ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, sızıntı nedeniyle Şarika ve Acman emirliklerinde hissedilen kokunun halk sağlığı açısından risk oluşturmadığı ifade edilirken, kirliliğin vurduğu Ümmü'l Kayveyn'de plajların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Uzman ekiplerin durumu kontrol altına almak için harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla temizlik çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kıyı bölgelerinin çalışmalar tamamlanana kadar kapalı kalacağı aktarılarak, balıkçılara ve denizcilere yetkililerin talimatlarına uyma ve kirlilikten etkilenen alanlarda avlanmama çağrısı yapıldı.

Son olarak açıklamada, halktan süreci resmi kanallardan takip etmeleri ve asılsız iddialara itibar etmemeleri istenirken kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Petrol tankerinden sızan yakıt kıyıya ulaştı, Ümmü'l Kayveyn'de plajlar kapatıldı - Son Dakika
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