Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetlendi, hijyen ve son tüketim tarihleri incelendi - Son Dakika
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Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetlendi, hijyen ve son tüketim tarihleri incelendi

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Pınarhisar\'da gıda işletmeleri denetlendi, hijyen ve son tüketim tarihleri incelendi
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Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçedeki gıda işletmelerini denetledi. Kontrollerde hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartları incelendi, halk sağlığı için denetimlerin süreceği belirtildi.

Pınarhisar ilçesinde gıda satışı ve üretimi yapan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlgili kanun ve mevzuat kapsamında yapılan kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, gıdaların son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları incelendi.

Ekiplerin halk sağlığının korunmasına yönelik düzenli denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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