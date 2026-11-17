Pınarhisar'da umre kafilesi Kurtuluş Camisi'nde dualarla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınarhisar'da umreye gidecek kafile için Kurtuluş Camisi'nde uğurlama programı düzenlendi. Kaymakam Enver Özderin, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuk dileyip ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti, ardından okunan duayla kafile yola çıktı.
Pınarhisar ilçesinde umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Camisi'nde umreye gidecek vatandaşlar için program düzenlendi.
Kaymakam Enver Özderin, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.
Okunan duanın ardından vatandaşlar kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA
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