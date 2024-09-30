Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Hapis cezasını ''saygı'' indirimiyle 3 yıla düşürmüşler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Hapis cezasını ''saygı'' indirimiyle 3 yıla düşürmüşler

Geniş Video İzle

Ümraniye'de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişi ve suç kaydı detaylar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Neredeyse her yıl bir suça karışan 19 yaşındaki Geçti'nin arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, yine bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının ''saygı'' indirimiyle 3 yıla düştüğü ortaya çıktı.

30.09.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı operasyonu esnasında çıkan arbedede 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmiş bir bir ortaya saçıldı.

26 suç kaydı bulunan ve neredeyse her yıl bir suça karıştığı belgelenen Geçti'nin adliyeye yansıyan dosya sayısının ise 24 olduğu öğrenildi. Bunlardan bazılarında mağdur, 14'ünde şüpheli, 6'sında ise 18 yaşından küçük olduğu dönemlerde suç işlemesi nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor.

ATEŞ ETTİĞİ VİDEOYU GÖNDERİP "ANSIZIN" DEDİ, BIÇAKLADI

Yakın zamanlı dosyalarından biri ortaokuldan beri arkadaş olduğu Ali Y.'yi yaralamasıyla ilgili. Yunus Emre Geçti, yine oturduğu semt olan Ümraniye'de Ali Y.'nin kız arkadaşına hakaret etti. Bunu duyan Ali Y. arkadaşı Geçti ile tartıştı. Sonrasında Geçti Instagram'dan arkadaşına, etrafa tabanca ile ateş ettiği videoyu gönderip, 'ansızın' yazdı. Videoyu gönderdikten 4 gün sonra 28 Haziran 2024 günü sokak ortasında arkadaşını bıçakla bacak ve kalçasından yaraladı. "Seni doğrarım" diye bağırdı. Ali Y.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan Geçti yine iddiaları reddetti. Kimlik tespitinde oto galerici olduğunu ve olayda saldırıya uğrayanın kendisini olduğunu söyledi. Savcılık "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürüyor.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına 'saygı' indirimi

ATEŞ AÇTI, CAMI KIRDI

Bu olaydan da 10 ay önce 10 Ağustos 2023 günü bir suça daha karıştı. Hasan A. adlı kişi Ümraniye'de trafikte aracıyla beklerken Yunus Emre Geçti silahla ateş edip Hasan A.'nın yanına geldi. Silahın kabzası ile cama vurup kırdı. Cam kırıkları araçtaki adamın kolunu kesti. Mağdur önce şikayetçi olsa da sonrasında şikayetinden vazgeçti.

Savcılık şikayetten vazgeçme nedeniyle "mala zarar verme" ve "yaralama" suçlarından takipsizlik verdi, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıla kadar hapsini istedi. Geçen mayıs ayındaki ilk duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Geçti'nin zorla getirilmesi için emniyete yazı yazdı.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına 'saygı' indirimi

ARKADAŞINI GASP ETTİ

Tarihler 19 Eylül 2022'yi gösterdiğinde Yunus Emre Geçti yine suçun içindeydi. Bu kez 3 sanıkla birlikte yargılandı. 3 sanık ve Yunus Emre Geçti, arkadaşı oldukları Taha S. ile gece vakti Sancaktepe'de bir ormanlık alana gitti. Mağduru silahla tehdit edip darp edip 1000 lirasını ve telefonunu aldı. Sonrasında bunları geri alabilmesi için şüpheliler 7 bin lira daha istedi. Haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla yağma" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler suçlamayı kabul etmedi, sadece aralarında tartışma yaşandığını ancak para almadıklarını söyledi. Geçti ise, "Zararı ailem karşıladı ama zaten suçum yok" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi geçen mayıs ayında davayı karara bağladı.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına 'saygı' indirimi

MAHKEME "SAYGI" İNDİRİMİ VERMİŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Yunus Emre Geçti'nin "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapsine karar verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, mağdurun zararını gidermesi nedeniyle indirim yaptı. Mahkeme dikkat çekici gerekçelerle bir indirim daha verdi. "Olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali ve cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkate alınarak cezasında indirim yapıldı" dedi. 11 yıl hapis cezası 3 yıl 20 güne düştü. Diğer sanıklara değişen oranlarda hapis cezası verilirken dosya incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Hapis cezasını \'\'saygı\'\' indirimiyle 3 yıla düşürmüşler

Ümraniye, Mahkeme, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Hapis cezasını ''saygı'' indirimiyle 3 yıla düşürmüşler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Halit kamil Göker:
    bu hakim ve savcılara soruşturma açılsın 278 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Mahkeme başkanları egonuzu başka yerde tatmin edin. Size saygı gösteriyor diye cezada indirim yapılmaz.Tabi ki sizin karşınızda süt dökmüş kediye dönecek.Önemli olan topluma,insanlara saygısı var mı onu değerlendirin. Ha birde geleceğine etkisi kararı,öldürdüğü polis memurunun geleceğini kim verecek.Yaziklar olsun size 236 4 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Bu hakimlerin yatacak yeri yok 210 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Topluma ,birey'e sayısı yok ama hakim'e saygılı . Ceza indirimi için Takım elbise ,kravat yetiyor bu ülke de. 185 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    11 yıldan saygı indirimi yaparak cezasını 3 yıla düşüren o hakim de sorgulanmalı kesinlikle....Bu ne perhiz bu ne lahana ne yapmış da 8yil indirim hak etmiş bu suç makinesi 154 1 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin:
    Yazıklar olsun bu ceza mahkemelerine. Orta çağ engizisyonları bile daha hakkaniyetliydi herhalde. 126 0 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Buna bu indirimi yapanların yardım ve yataklık yapanların hepsini teşhir edilip hakim savcı ne varsa yakalanıp cezalandırılması gerek ama burası Türkiye 101 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Mahkemenin vermediği adaleti insanlar kendisi aramaya çalışıyor Hiç günahı olmayan insanlarında başı yanıyor Toplumda zincirleme suç oranı artıyor 70 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Anlayamiyorum.iyi hal.kişi suçu işlemiş, yakalanmış, hakimin karşısına çıkmış, orada saygısızlık yapma gibi bir durum nasıl olabilir. 61 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    mesela takım elbise giydi diye 5 sene siliyorlar. peki bu saygı zarar verdiklerini geri getirecek mi 40 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Hapis cezasını ''saygı'' indirimiyle 3 yıla düşürmüşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement