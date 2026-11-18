Polonya'da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 30 Ekim'de görevinden uzaklaştırılan Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ve hakkında cezai kovuşturma yürütülmesine izin verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Swieczkowski ve Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin 30 Ekim'de görevlerinden uzaklaştırılmalarıyla ülkede patlak veren ve Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümet ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve muhalefet arasında siyasi ve hukuki tartışmaya dönüşen krizin ardından 3. kez toplandı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul, 17 Kasım'da aldığı kararla Swieczkowski hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında cezai kovuşturma izni verirken, Swieczkowski'nin gözaltına alınması ve tutuklanması talebini reddetti.

Swieczkowski, "Savcılıkta üst düzey görevlerde bulunduğu dönemde yetkilerini kötüye kullanmakla, savcıların çalışma haklarını ihlal etmekle, avukatlık sırlarını ifşa etmekle, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görevini yerine getirmemekle ve başka bir yargıcın fiziksel dokunulmazlığını ihlal etmekle" suçlanıyor.

Genel Kurul, Swieczkowski'nin görevlerini yerine getirmesini askıya alırken, maaşının yüzde 50 azaltılmasına karar verdi.

Aynı toplantıda, 30 Ekim'de görevinden uzaklaştırılan Başkan Yardımcısı Sochanski hakkında da cezai kovuşturma izni verildi. Sochanski'nin de görevinden uzaklaştırılmasına ve maaşının yüzde 25 azaltılmasına karar verildi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin duyuru yayımlanmıştı.

Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan ve muhalefetteki Rozwoj Plus oluşumunun lideri Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.

Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.

Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Krzysztof Szczerski ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

Gelişmeler üzerine eski Başbakan Morawiecki, Başbakan Tusk liderliğindeki hükümete karşı güvensizlik önergesi sunmuş ancak önerge parlamentonun alt kanadı Sejm'de kabul edilmemişti.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Anayasa Mahkemesi binası önünde kurulan çadırlarda göstericilerin bekleyişi sürüyor.