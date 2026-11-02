Portekiz'de kamu çalışanları maaş ve koşullar için 24 saatlik greve gitti - Son Dakika
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Portekiz'de kamu çalışanları maaş ve koşullar için 24 saatlik greve gitti

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Portekiz'de kamu çalışanları, STTS'nin çağrısıyla maaş ve çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle 24 saatlik greve gitti. Grev eğitim ve sağlıkta aksamaya yol açarken mahkemelerde de ciddi gecikmeler bekleniyor; STTS katılımın yüzde 80-90 olacağını öngörüyor.

Portekiz'deki kamu çalışanları, maaşlarda ve çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Ulusal Kamu Hizmetleri ve Kurumları İşçileri Sendikası (STTS) tarafından yapılan çağrıyla gece yarısı başlayan grev, merkezi, bölgesel ve yerel yönetimlerin yanı sıra kamu kurumları ve kamu sektörü şirketlerinin çalışanlarını da kapsıyor.

Grevden özellikle eğitim ve sağlık sektörleri etkilenirken, mahkemelerde de ciddi aksamaların olması bekleniyor.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, birçok okulun derslerin normal şekilde yapılmayacağını önceden ailelere duyurduğu, hastanelerin de planlanmış ameliyat veya randevularda gecikmeler veya iptaller olabileceğini açıkladığı kaydedildi.

STTS Genel Sekreteri Matilde Pereira, basına yaptığı açıklamada, greve katılım oranının yüzde 80 ile yüzde 90 arasında olmasını beklediğini söyledi.

Pereira, başlıca taleplerinden birinin kamu çalışanları için günlük 10,20 avro tutarında yemek yardımı kartı olduğunu, ayrıca çalışanların pozisyon, kategori veya sözleşme türü değiştirdiklerinde kariyer ilerlemesi için biriktirdikleri puanları kaybetmelerini önlemek amacıyla Kamu Yönetimi Performans Değerlendirme Sistemi'nin (SIADAP) gözden geçirilmesini ve ek işçi alımlarını talep ettiklerini dile getirdi.

Diğer yandan Portekiz'de sendikalar, ülkedeki konut krizini protesto etmek için 14 Kasım'da genel grev çağrılarını yineledi.

Kaynak: AA
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