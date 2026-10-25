Prag'da binlerce kişi Çek kamu yayıncılarının finansman tasarısını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Prag'da binlerce kişi Çek kamu yayıncılarının finansman tasarısını protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prag'da binlerce kişi, kamu yayıncılarının devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarıyı protesto için gösteri düzenledi. Çek Televizyonu ve Çek Radyosu çalışanlarının 3 Kasım'da greve gideceği, 15 Kasım'da Letna Parkı'nda yeni bir gösteri yapılacağı duyuruldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişi, hükümetin kamu yayıncılarının doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Radio Prague International'ın haberine göre, "Demokrasi İçin Bir Milyon An" girişiminin çağrısıyla binlerce kişi başkentin merkezinde toplandı.

Göstericiler, Çek Televizyonu ve Çek Radyosunun bağımsızlığının korunması çağrısında bulundu.

Meydanı ve çevredeki sokakları dolduran göstericiler, tasarının geri çekilmesini ve konuya ilişkin kapsamlı bir kamuoyu tartışması yürütülmesini talep etti.

Gösterinin organizatörlerinden Mikulas Minar, hükümetin tasarıyı Mecliste ele alış biçimini eleştirerek, "Çok ileri gittiniz, bu ülkenin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Organizatörler, 15 Kasım'da Prag'daki Letna Parkı'nda yeni bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Kamu yayıncılarının çalışanları 3 Kasım'da greve gidecek

Çek Televizyonu ve Çek Radyosu çalışanları, finansman değişikliğine karşı 3 Kasım'da bir günlük grev yapacaklarını açıklamıştı.

Muhalefet partileri de kamu yayıncılarının bağımsızlığının tehlikeye gireceğini savunarak, konuyu Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Komisyonuna taşıyacaklarını bildirdi.

Hanelerden alınan radyo ve televizyon yayın ücretlerinin kaldırılmasını ve iki kurumun doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarı, dün sabaha karşı Temsilciler Meclisindeki ilk görüşme aşamasını geçerek ilgili komisyona sevk edilmişti. Tasarıya göre iki kuruma sağlanan kaynaklar, yaklaşık yüzde 15 azaltılacak.

Başbakan Andrej Babis ise finansman değişikliğinin demokrasiye saldırı veya kamu yayıncılarını devlet kontrolüne alma girişimi olduğu yönündeki eleştirileri reddetmişti.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
22:17
Kızılcık Şerbeti’nin Apo ve Alev’i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar
Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar
22:06
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
21:47
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 22:30:14. #7.13#
SON DAKİKA: Prag'da binlerce kişi Çek kamu yayıncılarının finansman tasarısını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei