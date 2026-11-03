Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2027 Indianapolis Prize'ın 27 adayı arasına girdi

KuzeyDoğa Derneği kurucusu, Koç ve Utah Üniversiteleri Öğretim Üyesi, biyolog Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Türkiye'de çeyrek asırdır yürüttüğü doğa koruma çalışmalarıyla hayvan koruma Nobel'i olarak anılan 2027 Indianapolis Prize'a aday gösterildi.

Nesli tehlike altındaki türlerin korunması ve yaban hayatı araştırmalarına katkı sunan ABD merkezli Indianapolis Zoo tarafından 2004'te hayata geçirilen Indianapolis Prize, hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara imza atan doğa korumacılarına veriliyor. İki yılda bir verilen ödülün, gelecek yıl için açıklanan 27 adayı arasında Şekercioğlu da yer aldı.

Indianapolis Zoo tarafından yapılan duyuruda, KuzeyDoğa Derneği ekibiyle yaklaşık 25 yıldır Doğu Anadolu'da ekolojik araştırmalar ve doğa koruma projeleri yürüten Şekercioğlu'nun sulak alanların ve yaban hayatı koridorlarının korunmasına yönelik çalışmaları öne çıkarıldı. Şekercioğlu'nun büyük etçil türler için Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunu oluşturduğu ve yaklaşık 283 kilometrekarelik ormanlık alanın korunmasını sağladığı belirtildi.

Şekercioğlu, Stanford Üniversitesi ile Elsevier'ın uluslararası atıf göstergelerine dayalı 2026 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde de biyoloji, ekoloji ve ornitoloji alanlarında Türkiye'de ilk sırada yer almıştı.

"Benim için en büyük ödül Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nin resmen koruma altına alındığını görmek olacak"

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Aday gösterilmenin mutluluğunu ve gururunu, Doğu Anadolu'nun eşsiz doğası için çeyrek asırdır birlikte emek verdiğimiz KuzeyDoğa ekibimizle, bölge halkıyla ve ülkemle paylaşıyorum." dedi.

Türkiye'nin sulak alanları, göç yolları, yaban hayatı koridorları ve büyük memeli popülasyonlarının dünyanın ilgisini hak ettiğini söyleyen Şekercioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31'de doğa koruma ile iklim mücadelesini birlikte ele alan somut adımlar atılmasını yürekten diliyorum. Çünkü bizim için asıl başarı, sulak alanlarımızın yok edilmediği, kuş göç güzergahlarının korunduğu ve insanların yaban hayatıyla uyum içinde yaşayabildiği bir geleceği hep birlikte kurabilmek. Benim için en büyük ödül ise 2005'te keşfettiğim ve bugüne kadar 318 kuş türünü belgelediğimiz, Türkiye'deki araştırmalarımın ve KuzeyDoğa Derneğini kurmamın sebebi olan Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nin resmen koruma altına alındığını görmek olacak."

Şekercioğlu, akademik başarılarını kişisel bir kazanımdan çok, Anadolu'nun doğası için çalışan ekibin emeğinin sonucu olarak gördüğünü belirtti.

Yürüttüğü çalışmalar kapsamında 250'yi aşkın bilimsel yayına ve 28 bin 500'ün üzerinde atıfa ulaşılmasında, kişisel başarısından çok Anadolu'nun doğasını araştıran ekibin ortak emeğinin etkili olduğunu dile getiren Şekercioğlu, "Aras Nehri Kuş Cenneti'nin, Kuyucuk Gölü'nün, Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunun, ayılar, kurtlar ve vaşakların geleceği için çalışıyoruz. Bizim gerçek ölçümüz, sulak alanların yok edilmemesi, göç yollarının açık olması ve insanların yaban hayatıyla birlikte yaşayabildiği bir geleceğin mümkün olmasıdır." diye konuştu.

2027 Indianapolis Prize'ın kazananı, 25 Eylül 2027'de düzenlenecek törende açıklanacak.