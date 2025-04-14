Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu - Son Dakika
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Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu

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Proje okullarındaki öğretmen atamaları sonrası öğrenciler tarafından birçok okulda protesto gösterileri düzenlenirken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin "Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık. 38 bin öğretmen arkadaşımızın görev süresi doldu. Siyasetçileri ahlaki davranmaya davet ediyorum. Protestoları politik görüyorum" dedi.

14.04.2025 15:00
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Son dönemde proje okullarındaki öğretmen atamalarının ardından başlayan öğrenci eylemleri çok sayıda okula sıçrarken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklama da geldi.

"YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINI BİR YIL ERTELEDİK"

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Bakan Tekin "Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik." açıklamasında bulundu.

"ARKADAŞLARIMIZIN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİNİ ERKEN BAŞLATTIK"

Öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattıklarını açıklayan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan arkadaşların yer değiştirme takvimini erken başlatma kararı aldık." dedi.

"YER DEĞİŞTİRME HAKKI VEREREK POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK"

Bakan Tekin, "Diğer öğretmenlerimizin yer değiştirme süreci başlamadan bu öğretmenlerimize yer değiştirme hakkı vererek pozitif ayrımcılık yaptık" dedi. İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, 38 bin öğretmenin yüzde 80'inin yer değiştirmesinin yapıldığını söyledi.

MUHALEFETİN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKTI

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. 'Utanmaz' ve 'yalancılık' gibi bir kavram kullandı. Sayın Özgür Özel, CHP'nin 2023 Kasım ayındaki kurultay sürecinde delegeler satın alındı. Bu satın alma işini yöneten kişi İstanbullunun parasını çalarak yaptı. Bu iki önermenin doğal sonucu nedir? Sayın Özel'in şu anda oturduğu koltuk, hırsızlıkla elde edilmiş paralarla elde edildi. Özgür Özel kendi koltuğuyla ilgili yapılan tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemlere giriyor. Siyasetçileri ahlaki davranmaya davet ediyorum. Protestoları politik görüyorum."

Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
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Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Meta Bouwen:
    Kemalist leri kudurtan bakan 60 141 Yanıtla
  • 032725:
    Giderayak güzel ülkemi kaosa sürüklüyorsunuz. 122 65 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Tc tarihin de gelmiş geçmiş en büyük yetenekli bakan. varolasin 49 121 Yanıtla
  • şakir:
    23 yılda egıtımın ıcınden gecen tek hukumet akp acın bakın 109 35 Yanıtla
  • ender3316:
    sandığıda öne çekinde bizde sıkıntı yaşamayalım 90 25 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    eğitim düşmanı karaname bakanı yaparasa ak karanlık yapar 74 23 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Gene hep ortamı germek ne projesi nıye bu zamana kadar yoktu amaç ney bellı 75 22 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    YAV SİZ KİME NEYİ ANLATIYONUZ AK TROLLER SİZİ AKP KENDİ İÇİNDEKİ YOLSUZLUKLARIN ÜSTÜNE HİÇ GİTTİMİ BİTANE GÜSTETIN BANA BİLELİM. MECLİSTE RÜŞVETE YOLSUZLUĞA EMEKLİ DUL MAAŞLARINA ASGARİ ÜCRETLİYE BUNLARLA ALAKALI ÖNERGE VERİLİYOR ŞUANA KADAR AKP VE MHP OYLARIYLA RED EDİLİYOR NEDEN ACABA TÜM YOLSUZLUKLAR İCŞERINDE VAR BİTANE YARGILANMADI DAHA NE DİYİM 61 18 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Sendikasına bakarak sizden olmayanları gönderip yerine sizden olanları geçirme planı tıkır tıkır işliyor. Liyakat gitti yandaş geldi. 57 15 Yanıtla
  • kenan sar:
    asıl sizin yaptığınız politik 37 11 Yanıtla
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