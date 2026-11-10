Puglia'da yaklaşık 10 kişi zırhlı para aracını durdurup soygun girişiminde bulundu

İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nde sabah saatlerinde zırhlı para nakil aracına seyir halindeyken silahlı soygun girişiminde bulunulduğu bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Puglia Bölgesi'nde Cerignola ile San Ferdinando di Puglia arasındaki 16 numaralı kara yolunda seyir halindeki zırhlı para nakil aracı, silahlı soygun girişimine maruz kaldı.

Haberlerde, silahlı ve maskeli yaklaşık 10 kişiden oluştuğu belirtilen grubun, yol üzerinde barikat oluşturmak ve trafiği durdurmak amacıyla çalıntı olduğu düşünülen iki aracı ateşe verip zırhlı aracı durdurarak hedef aldığı kaydedildi.

Soyguncuların, aracı durdurduktan sonra patlayıcılar ve kesici aletler kullanarak para kasasının bulunduğu bölümü açmaya çalıştığı ifade edildi.

Silahlı soyguncuların, kaçarken de içinde iki yolcusu olan bir otobüsü yolu kapayacak şekilde durmaya zorladığı aktarıldı.

Soyguncuların araçta taşınan parayı ele geçirip geçiremediği henüz netlik kazanmadığı, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmasının sürdüğü belirtildi.

Zırhlı araca saldırının, kara yolunun trafiğe kapanmasına ve ciddi aksaklıklara yol açtığı bildirildi.

Puglia Bölgesi'nin kara yolları son dönemde zaman zaman zırhlı nakil araçlarına yönelik saldırılarla gündeme geliyor.