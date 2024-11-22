Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin\'in nükleer hamlesi NATO\'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer doktrini imzalamasının ardından NATO harekete geçti. NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

22.11.2024 11:59
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya verilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılabilmesine onay vermesinin ardından güçlenmiş nükleer doktrinin kararnamesini imzalamıştı.

KARŞI HAMLE

Putin'in hamlesi sonrası NATO harekete geçti. NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı açıklandı. Toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 19 Kasım'da ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanınırken, insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken, söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Moskova'nın adımı, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği iddialarının ardından gelmişti.

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Son Dakika Güncel Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bilal null:
    3. dünya savaşı kaçınılmaz oldu Allah sonumuzu hayır etsin. 3 0 Yanıtla
  • serdar olus:
    Kızdırmayın şunu yaaa 2 0 Yanıtla
  • Veyis Şahin:
    adiler Filistin için neden toplanmadınız. 2 0 Yanıtla
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