Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti - Son Dakika
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
09.04.2026 22:19
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya bayramı nedeniyle Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti. 11 Nisan saat 06.00'da başlayacak ateşkes, 12 Nisan sonuna kadar geçerli olacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya için ateşkes ilan etti. 11 Nisan saat 16:00'dan 12 Nisan sonuna kadar ateşkes olacak.

RUSYA'DAN 1 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna ile devam eden savaşta geçici bir ateşkes ilan etti. Karara göre çatışmalar, 11 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla durdurulacak. Bu insani adımın, bayram süresince bölgedeki gerilimi bir nebze olsun düşürmesi hedefleniyor.

İlan edilen ateşkesin 12 Nisan günü sonuna kadar süreceği açıklandı. Bir tam günü kapsayacak olan bu uygulama ile tarafların dini bayram süresince askeri operasyonlara ara vermesi bekleniyor. Ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı ise her iki ülkenin askeri birimleri tarafından yakından takip ediliyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, yaklaşan Ortodoks Paskalya bayramı (Mesih'in Kutsal Dirilişi) vesilesiyle, 11 Nisan saat 16.00'dan 12 Nisan 2026 gününün sonuna kadar ateşkes ilan edilmiştir."

Ayrıca, Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a bu süre zarfında tüm cephelerde muharebe operasyonlarını durdurma talimatı verildiği eklendi.

Açıklamanın devamında, "Kuvvetler, düşman tarafından gelebilecek olası provokasyonları ve her türlü saldırgan eylemi bastırmak üzere hazırlıklı olacaktır. Ukrayna tarafının da Rusya Federasyonu'nun bu örneğini takip edeceği anlayışından hareket ediyoruz," denildi.

ZELENSKİ, ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz hafta, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna olarak hazır olduklarını bildirmişti. Zelenski, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." demişti.

Son Dakika Güncel Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Leyla.06 Leyla.06:
    Ne biçim haber yapıyorsunuz ? sanarsınız savaş bitmiş. Ne biçim başlık Ne biçim meraklandırma çabası 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
19:43
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
SON DAKİKA: Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti - Son Dakika
