Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe\'de 3. Ali Koç dönemi

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Fenerbahçe'deki tarihi seçimin galibi Ali Koç oldu. Başkan Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine başladı. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

ALİ KOÇ'UN 3. DÖNEMİ

2018'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitiren ve 6 yıldır sarı-lacivertlilerin başkanı olan Ali Koç, bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda16 bin 464 oy alarak 3. kez Fenerbahçe'nin başkanı oldu.

AZİZ YILDIRIM, 2. KEZ KAYBETTİ

2018'deki kongrede koltuğu Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra yeniden başkan adayı olmuştu. Yıldırım, 10 bin 483 oy ala Ali Koç'un gerisinde kalarak 2. kez Koç'a seçim kaybetti.

REKOR OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27.489 oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Bu oylardan 26 bin 947'si geçerli sayıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

YENİ YÖNETİMDE İDDİALI İSİMLER VAR

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un yeni yönetiminde Acun Ilıcalı başta olmak üzere dikkat çeken isimler bulunuyor. Koç'un yönetiminde Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin ve Mustafa Hakan Safi yer alıyor.

BERABER TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimlerinde tamamladı. Mevcut başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı yarıştığı seçimde 3. kez Fenerbahçe başkanı oldu. Öte yandan her iki başkan da tribünlerin çağrısına kulak verdi ve kürsüye birlikte yürüyerek taraftarları selamladı. Koç ve Yıldırım'ın daha sonra birbirlerine sarılması dikkat çekti.

"İNŞALLAH FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARLAR"

Kürsüde konuşma yapan Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI

Kullanılan oy sayısı: 27.489

Geçerli oy sayısı: 26. 947

Ali Koç: 16. 464

Aziz Yıldırım: 10.483