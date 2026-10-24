Ramallah'ta düğün arabası İsrail'in kapısıyla engellendi, gelin yürüyerek geçti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in engeliyle karşılaşan düğün arabasındaki Filistinli gelin İsrail'in barikatını arabadan inip yürüyerek aşabildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil beldesinde bir düğün arabası, İsrail ordusunun beldenin girişine kurduğu demir kapıyla engellendi.

Gelinin düğün arabasından inmek zorunda kaldığı, ailesinin yardımıyla İsrail'in demir kapısını aşarak diğer tarafa geçtiği ve başka bir araca binmek zorunda kaldığı görüldü.

Batı Şeria'da adeta gündelik hale gelen İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlamaları ve baskıları, bölge halkının gündelik hayatını yaşanılmaz hale getiriyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3,4 milyon Filistinlinin hareket özgürlüğünü kısıtlayan 925 kontrol noktası ve engel bulunuyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da arttı.

Filistin'in resmi verilerine göre, bu süreçte en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.