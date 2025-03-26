Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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Emekçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi.

26.03.2025 20:42  Güncelleme: 20:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum.

"ÇALIŞANLARIN REFAH SEVİYELERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN ÇABA HARCADIK"

Emek, alın teri ve helal kazanç değerlerimizin merkezinde yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret ettik. Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde payitahtta görev yapan Hollanda Büyükelçisi, Hollanda Kralı'na bir mektup gönderiyor. Bakınız bu mektupta hangi ifadeler yer alıyor. Onlarda muhteşem bir imparatorluğun kaynakları, zafere alışkanlık, savaşma yeteneği, sıkı çalışmaya dayanıklılık, tutumluluk, düzen, disiplin ve tedbir. Bizde ise yaygın fakirlik, bazı kesimlerde lüks ve israf, tembellik ve eğitimsizlik. Öyleyse bu durumdan nasıl bir sonuç bekleyebiliriz ki? Tarihimiz işte bu mektubun resmettiği manzarada olduğu gibi daha nice erdemlerle, güzelliklerle doludur. Bizde bu mirasa sahip çıkarak göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret ettik. İşçilerimizin, memurlarımızın, sendikalarımızın ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba sarf ettik.

"SON DÖNEMDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Yasa ve mevzuat değişikliklerinden sendikal haklara, istihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından, sosyal güvenliğe, çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Bilhassa son dönemde devrim niteliğinde adımlar attık. Millete kan kusturan tek parti faşizminin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik.

Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmalarını temin etmek için iş sağlığı ve güvenliği kanununu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik. Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana Muhalefet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Maaş artışları, disiplin affı, refakat izni, 3600 ek gösterge ve ek ödemeler gibi bu alanlarda yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın çalışma ve özgürlük haklarını iyileştirdik.

"AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Kamu görevlilerimizin ücret artış oranlarını, zam ve tazminatlarını, sosyal desteklerini çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik. 2025 yılı Ocak ayı itibariyle enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025'te 43.726 liraya yükseltmiş olduk. Bu rakamlarla birlikte 2002'den bugüne en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 266 oranında nominal olarak ise yaklaşık 112 kat arttı. Ağustos ayı içerisinde inşallah toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorunlarını 23 yıldır olduğu gibi yine yapıcı bir anlayışla çözüme ulaştıracağız.

Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüyle ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Sosyal diyalog anlayışı içinde kamu işçilerimizin toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak bu süreci de inşallah yine bu dönemde tamamlayacağız. Değerli misafirler, bir önceki yıla göre yüzde 30 artış yapılan asgari ücreti gelir vergisinden muaf tuttuk. İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik.

"İŞÇİNİN EKMEĞİ İLE OYNAYAN MUHTERİS SİYASETÇİLERE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Kamu kurumlarındaki alt işveren işçilerine ve sözleşmeli personele kadro verdik. Geçici işçilerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtık. İşkur, gençlik programı ile üniversite öğrencilerimizin bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlayarak gelir elde etmelerini sağladık. Daha nice düzenlemeyi, yeniliği, projeyi devreye alarak çalışanlarımızı her alanda destekledik, teşvik ettik, güçlendirdik. Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz."

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • 183566:
    9 gün tatil mi olur. İsviçre'de mıi yaşıyoruz. Para yok, moral sıfır, 9 gün tatil diyorlar. Dalga geçiyorlar Milletle. 371 96 Yanıtla
  • Zahidr Suhulet:
    Her zaman yaptığı gündemi değiştirmeye çalışmak 255 53 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    işte 3 bin lirayı bitiremeyiz diye uzun tatil verdiler. şimdi bitiririz 3 bini 258 46 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Bu nasıl saçmalıktır ya, millete 365 günlük yıl yetmiyor, para kazanıp geçim sürdürmeye.. Herkesin tuzu kuru değil, bir yığın gündelikle çalışan insan var bu ülkede.. 200 31 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ha yatın tembellik diz boyu yeter ki vatandaş uyusun. 176 29 Yanıtla
  • Ibrahim Yattara:
    Bayram tatilleri zaten hep memura güzel özel sektörde üreten çalışan lar zaten onlar çarşamba iş başı yapar üretmenin memuru ise 9 gün yapar adalet mi ulan bu ha z kisagida adalet yok diye sokakta deilmi 165 30 Yanıtla
  • TOLGA ÇELİKCİ:
    Çok güzel oldu 45 113 Yanıtla
  • Her Telden null:
    hayda 132 21 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Ben de Harranlıyım ben de dokuz gün istiyorum 89 15 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tarikato marikato badem yağı 73 29 Yanıtla
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