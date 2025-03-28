Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza - Son Dakika
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Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza

Ramazan\'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza

Ticaret Bakanlığı Ramazan ayında gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründe fahiş fiyat uygulayan işletmelere sıkı denetimler yürüttü. Denetimler sonucu haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

28.03.2025 08:51
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan sürecinde yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı. bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca sıkı denetimlerin yürütüldüğü vurgulandı. Bu denetimlerde tespit edilen haksız ve fahiş fiyat uygulamalarının tespit edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

RAMAZAN AYI DENETİMLERİNDE 200,9 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Ticaret Bakanlığı olarak, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtelif her türlü uygulamalar karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz devam etmektedir. Ramazan Ayı süresince Mart ayında 9.926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı-ilk 3 ay (Ocak-Mart) toplamında ise 27.321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Bayram Öncesinde Ramazan ayı boyunca 81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla sadece Mart ayında yapılan denetimlerimizde 46.474 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 9.525 firma ve 46.507 ürün neticesince 134,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret İl müdürlüklerimizin 2025 yılının ilk 3 ayında yaptıkları denetimlerin toplamında ise 25.783 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 296,4 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılı ilk 3 ayında ise toplamda 108.802 firmada, 8.922.234 ürünü denetlemiş bulunmaktadırlar.

OTOMOTİVDE DE STOKÇULUK YAPILMIŞ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında Mart ayında 9.156 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 6.1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 850 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 160,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından, 2025 yılında fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimlerde 126,7 milyon TL; otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil olmak üzere, 228 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup aykırı fiillerde bulunanlara 3,9 milyon TL; Kuyum sektörü denetimlerinde aykırı fiil ve eylemde bulunan 82 gerçek ve tüzel kişiye 16,5 milyon TL; ve emlak sektöründe gerçekleştirilen denetimlerde ise 46 gerçek ve tüzel kişiye 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimler kapsamında, Ramazan ayında 1 Mart- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 60,1 milyon TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 2025 yılı ilk 3 ay boyunca gerçekleştirilen denetimlerin toplamında ise 198,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

KONUT VE ARAÇ SATIŞLARINDA ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK YAŞANDI

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 95,1 milyon TL; Reklam Kurulu tarafından reklam ve haksız ticari uygulamaları kapsamında yapılan denetimlerde 92,3 milyon TL; ürün güvenliğini temel alıp gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 11,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise 2025 yılı Mart ayında 19 firmaya, 602,6 milyon TL; 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 54 firmaya 4,4 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bu kapsamdaki denetimler içinde ise ilk sırada gıda endüstrisinde gerçekleştirilen denetimler bulunurken, sektöre 2025 yılı ilk 3 ayda 2,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere, haksız fiyat artışları, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele ederek, tüketicilerimizin menfaatlerini koruyarak, iç piyasa dengesini de korumayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda denetimlerimiz neticesinde uygulanması ön görülen maddi ve manevi bütün uygulamalar tavizsiz bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Ramazan'da fahiş fiyat artışlarına 200,9 milyon lira para cezası uygulandı
Ramazan'da fahiş fiyat artışlarına 200,9 milyon lira para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • trgyky1978:
    İşletmelere para cezası vermeyin sonra ödediği cezayı bize geri ödetiyor 1 hafta 15 gün veya 1 ay kapatın bakalım nasıl hizaya geliyorlar 26 0 Yanıtla
  • Ercan Altun:
    Bu ceza halkın ne işine yaradı fiyatları aşağımı çektiler.Adam o cezayı çabucak çıkarıyor .onun için sorunmu.Firmalar pahalı satsın cezasını halk çeksin .Halk fahiş fiyata sürekli ürün almaya devam etsin ama devlette buarada sözde ceza keserek bütçeyi doldursun.Bu döngüde hep zararlı halk,firma zaten bir şekilde acısını çıkartıyor ama her zaman karlı olan devlet bütçesi..Yani yüksek fiyat devletin işine geliyorKestiğiniz cezayı halka dağıtında bizide biraz düşündüğünüzü görelim.. 19 0 Yanıtla
  • Recep ŞAHMUTOĞLU:
    para cezası yeterli değil yasakla 17 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    uslanmaz bu millet. sorsan Müslüman 15 1 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    haksız yere kazanç sağlayan kim varsa kazandığının hayrını görmesin 16 0 Yanıtla
  • nesha512:
    cezayı yazzaniz halka faydası ne? 14 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ülkede tek haksız hukuksuz adaletsiz bir kesim varsa oda esnaflar değil recep tayyip erdoğan ve bir avuç saray soytarılarıdır 5 5 Yanıtla
  • Metin17:
    üç harfli marketler varmı ceza yiyenler içinde 9 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ÜLKEDE NE KADAR FABRİKA VARSA SATTILAR ÜRETİMİ YOK ETTİLER HALKI SEFALETE VE ÜÇ SÖMÜRGEN MARKETE KENDİLERİ TESLİM ETTİLER ŞİMDİ BÖYLE BOŞ İŞLERLE UCUZLUK SAGLAYACAKLARINI SANIYORLAR BEYLER ÜLKEDE DEVLET FABRİKALARI ÇALIŞMAZSA HALKI İÇİN ÜRETMEZSE O ÜLKEDE ASLA UCUZLUKDA REFAHDA OLAMAZ ASLA 6 1 Yanıtla
  • Cemil Guner:
    o cezayı bizden çıkardı marketler merak etmeyin 7 0 Yanıtla
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