Ramazan Hoca\'nın videosu ortaya çıktı: Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar

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Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir video büyük ses getirdi. Pişkin'in sosyal medya hesabından 2 hafta önce paylaştığı videoda "Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar. Dükkana gelip ortalığı karıştırıyor, rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

PİŞKİN YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Fatih'teki Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Diyarbakır Ulu Cami'de çektiği videolarla tanınan Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"RAMAZAN HOCA'YI NAMAZ KILARKEN BIÇAKLAMIŞLAR"

Halil İbrahim Galyan "Saat 08.40 sıralarında biz geldik, buraya oturduk muhabbet ettik. Böyle ayakta geziyordu. Ara sıra telefonları çalıyordu, çıkıyordu orada konuşuyordu. Bazen telefonu meşgule atıyordu. Biraz muhabbet ettik, bize biraz dini bilgiler falan verdi. Biz artık geç oldu, gidelim dedik. Biz gittikten sonra, Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize gelmiş. Yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli" dedi.

"CENAZEYİ DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERECEĞİZ"

Ramazan Pişkin'in akrabası Ahmet Arif, "Ramazan, rahmetli benim öz teyzemin oğludur. Bende bıçakla yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını, ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra cenazemizi teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli kolluk, Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınır" diye konuştu.

2 HAFTA ÖNCE PAYLAŞTIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ramazan Pişkin'in ölümü sonrası dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Pişkin'in 2 hafta önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar. Dükkana gelip ortalığı karıştırıyor, rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandığı görüldü.