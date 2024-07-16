"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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''Ramazan Hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16.07.2024 15:53  Güncelleme: 16:07
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Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Baykut hakkında kararını verdi.

"RUHUMU ŞEYTANA SATMAYA ÇALIŞTI" SAVUNMASI

Sanın Erkan Baykut, önceki savunmasında pişman olduğunu belirttiğini söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum" diye konuştu.

"AİLE BİREYLERİ TANIK OLARAK DİNLENSİN" ÇAĞRISI

Sanık Erkan Baykut'un avukatının esasa ilişkin yaptığı savunmada müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, bu hususta adli tıp kurulu raporu alınması gerektiğini söyleyerek, sanığın aile bireylerinin tanık olarak dinlenmelerini talep etti.

"MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Mahkeme, sanığa avukatının taleplerine katılıp katılmadığını sordu. Sanık Baykut, "Beni azmettiren olsaydı bunu devletten saklamazdım" dedi. Sanık son sözünde ise "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Baykut'u "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Berat Yavuz: asıl yaptıranlar dışarıda masa icerde yazık 16 0 Yanıtla
  • Murat Çoker: ne istediz garibandan 14 0 Yanıtla

15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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