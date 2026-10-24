Ras el-Hayme Polis Teşkilatı, sınırları içindeki tüm plajların kapatıldığını açıkladı

Ras el-Hayme Polis Teşkilatı, sınırları içindeki tüm plajların kapatıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ras el-Hayme Polis Teşkilatı, emirlik sınırları içindeki tüm plajların ikinci bir duyuruya kadar halka ve ziyaretçilere geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Plajların kapatılma gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras el-Hayme Emirliği'ndeki tüm plajların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.
Ras el-Hayme Polis Teşkilatından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ras el-Hayme sınırları içerisindeki tüm plajların geçici olarak halka ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.
Plajların kapatılmasının gerekçesine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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