Ravalpindi'de 3 yeni dang humması vakası tespit edildi, 9 hasta tedavi görüyor - Son Dakika
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Ravalpindi'de 3 yeni dang humması vakası tespit edildi, 9 hasta tedavi görüyor

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Ravalpindi\'de 3 yeni dang humması vakası tespit edildi, 9 hasta tedavi görüyor
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Pakistan'ın doğusundaki Ravalpindi ilçesinde üç yeni dang humması vakası tespit edildi ve son iki ayda bildirilen toplam vaka sayısı 70'e yükseldi. Yetkili Jawad Zahid, hastanelerde 9 dang humması hastasının tedavi gördüğünü ve saha gözetiminin yoğunlaştırıldığını söyledi.

İSLAMABAD, 25 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Ravalpindi ilçesinde üç yeni dang humması vakası tespit edilirken, ilçede son iki ayda bildirilen toplam vaka sayısı 70'e yükseldi.

İlçenin önleyici sağlık hizmetleri yetkilisi Jawad Zahid pazar günü yaptığı açıklamada, seroloji testleri pozitif çıkan üç hastada dang humması enfeksiyonunun doğrulandığını ve halihazırda hastanelerde 9 dang humması hastasının tedavi gördüğünü söyledi.

Zahid, vakaların tespit edilmesinin ardından bölgelerde sivrisinek üreme alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere dang hummasıyla mücadele faaliyetlerinin ve saha gözetiminin yoğunlaştırıldığını belirtti.

İlçe acil durum ve müdahale komitesi ise ilgili birimlere saha gözetimini ve önleyici tedbirleri daha da güçlendirmeleri talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua
PakistanSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

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