Resmi Gazete'de Malvarlığı Dondurma Kararının Kaldırılması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Resmi Gazete'de Malvarlığı Dondurma Kararının Kaldırılması

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen fiillerde makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurma kararı kaldırıldı.

16.02.2024 08:34  Güncelleme: 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.

"MAKUL SEBEPLER ORTADAN KALKTI"

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
Resmi Gazete\'de Malvarlığı Dondurma Kararının Kaldırılması

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi Gazete'de Malvarlığı Dondurma Kararının Kaldırılması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • özkan milezoğlu: yani kısacası teröre destekleri için izin verildi başlığı yazılsa daha uyumlu olur 20 10 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 09:56:53. #1.12#
SON DAKİKA: Resmi Gazete'de Malvarlığı Dondurma Kararının Kaldırılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement