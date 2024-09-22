LC Waikiki'nin Kilis'teki mağazasında reyon isimlerinin Türkçe'nin yanı sıra Arapça olarak da yazılması tepkileri beraberinde getirdi.
Türkiye'nin 81 ilinde ve farklı ülkelerde mağazaları bulunan LC Waikiki, tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Firma, Kilis'te olduğu belirtilen mağazasında reyonlara Türkçe ibarelerin yanı sıra Arapça yazılar da koydu.
Sosyal medyada vatandaşlardan tepki gecikmedi. Kullanıcılar, firma için boykot çağrısı yaptı.
İşte tepkilerden bazıları:
Son Dakika › Güncel › Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı - Son Dakika
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