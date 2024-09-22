Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı - Son Dakika
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Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Ünlü bir giyim markasının Kilis'teki mağazasında reyon isimlerinin Türkçe'nin yanı sıra Arapça da yazılması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar marka için, "boykot" çağrısı yaptı.

22.09.2024 19:13
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LC Waikiki'nin Kilis'teki mağazasında reyon isimlerinin Türkçe'nin yanı sıra Arapça olarak da yazılması tepkileri beraberinde getirdi.

REYONLARDA ARAPÇA YAZI

Türkiye'nin 81 ilinde ve farklı ülkelerde mağazaları bulunan LC Waikiki, tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Firma, Kilis'te olduğu belirtilen mağazasında reyonlara Türkçe ibarelerin yanı sıra Arapça yazılar da koydu.

FİRMA İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medyada vatandaşlardan tepki gecikmedi. Kullanıcılar, firma için boykot çağrısı yaptı.

İşte tepkilerden bazıları:

Reyona Arapça yazı koyan ünlü markaya boykot çağrısı
Reyona Arapça yazı koyan ünlü markaya boykot çağrısı
Reyona Arapça yazı koyan ünlü markaya boykot çağrısı
Reyona Arapça yazı koyan ünlü markaya boykot çağrısı
Reyona Arapça yazı koyan ünlü markaya boykot çağrısı

Lc Waikiki, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ömer tektaş:
    Fransızca Almanca İngilizce Hatta İbranice Yunanca yazsalar kimsenin sesi çıkmaz çıkmaz 174 101 Yanıtla
  • Ulaş Kepe:
    Ne var şimdi bunda kuranı Kerim de Arapça problem olmuyor bu mu oluyor saçma bir haber 106 144 Yanıtla
  • Ercan Dönmez:
    ingilizce yazsaydı boykot edermiydiniz ne idiği belirsizler 144 91 Yanıtla
  • Murat:
    ingilizce yazınca neden bögürmüyorsunuz???? 123 76 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Derhal kaldırttın şu rezilliği. 75 104 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ingilizce yazinca noye zorunuza gitmiyor arapcada dil degilmi kaldiki kiliste yuksek oranda arap nufusta ikamet etmekte ticaretin dili dini olmaz fir.a tiacret yapiyor 86 46 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    Bizans artıkları iş başında yine 87 35 Yanıtla
  • Ferdi 78:
    gayet normal ne varki bunda diger yabanci dillere laf etmeyenler niye arapca olunca zipliyor adamlarin arap musterisi coktur ona gore hiet verir 74 41 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    avrupanın hangi devletinde böyle olaylar oluyor. sen başka dilde yazı yazacan dükkanda öylemi hemen kapatırlar. ülke ne hale geldiii 45 53 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Allah akıl vermiş ama kullanan yok 63 14 Yanıtla
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