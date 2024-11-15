Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Sabah saatlerinde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı haberi de Rize'den geldi. Türkiye'de deprem riski çok düşük olan 4. derece bölgesindeki Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum bulunmadığını, korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alındığını açıkladı.

15.11.2024 12:06  Güncelleme: 13:04
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

RİZE EN AZ RİSKLİ BÖLGEDE

Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de deprem olması şaşkınlıkla karşılanırken, kısa süreli panik yaşanmasına da neden oldu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'de yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rize Hemşin'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, İlimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BEKAR: BÜYÜK BİR DEPREM OLDU

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." açıklamasını yaptı.

MALATYA DA SALLANDI

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Rize\'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yusuf Çarman:
    Devletimiz birşeyler deniyor galiba. Devletim çok yaşaa. 10 22 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    türkiyenin her bölgesi deprem riski taşıyo az yada çok ne zaman nerede kaç şiddetinde olacağınıda Allah bilir onun için yapıların depreme uygun yapılması lazım 26 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Fay hatları gezmeyemi başladı.Rize ve deprem ilk defa duydum 24 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Rize ne alaka yaaaa.... 23 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Rize en güvenli il fay hattı bile yok nasıl deprem olur anlamadım 14 1 Yanıtla
  • Veysel Aksakallı:
    Neden şaşkınlıkla karşılanıyor mülk Allah’ın istediği gibi istifade edebilir bütün bütün ona teslim olmak en güzelidir öldürende odur yaşatanda odur . 12 3 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı:
    Sallandük:) 9 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bu ne yaa 8 0 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Çevre ülkelerde bızddekı kadar deprem olmuyor ege yunan harıçdır. malatya anladık 4.9 oldu ama 4.deprem kuşagındakı rıze bıle 4.8 oluyor . tuhaf gerçekten tuhaf. 5 0 Yanıtla
  • Firdevss null:
    en güvenli yerlerde bile yeni fay hatları oluşuyor demek ki yoksa bile 2 0 Yanıtla
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