Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı. Evinde cansız bedenine ulaşılan Yücel'in ölüm nedeni ''sodyum nitrat'' zehirlenmesi olarak kayda geçti.

03.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:29
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Ankara Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, merakla beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun sonucu belli oldu. Soruşturma dosyasına giren rapora göre Yücel'in "sodyum nitrat" zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI HABER ALAMAMIŞTI

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı. Bunun üzerine arkadaşları ailesine ve polis ekiplerine bildirmişti.

EVDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILŞAMIŞLARDI

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilmiş ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

ÖLÜM NEDENİ SODYUM NİTRAT ZEHİRLENMESİ

İntihar iddialarının ardından genç mühendisin ölüm nedeni ile ilgili başlatılan çalışmada sona gelindi. Yücel'in ölüm nedeni belirlendi. Genç mühendisin ölüm nedeninin kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRDIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlendi. Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği de aktarıldı.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel\'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan, Yazılım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ayhan Murat:
    karanlık eller devrede 210 10 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    Mossad böyle üst düzey zeki çocukları boş bırakmaz.. zamanında ASELSAN mühendisleri de aşk acısından intihar ediyordu.. yersen 208 6 Yanıtla
  • 2025:
    Resmen suikast yapılmış, andersondan masallar anlatıyorlar millete böyle bilim adamlarını göz göre göre yem edenlerin iki cihanda iki yakaları bir araya gelmesin inşallah 109 3 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Kesin öldürdüler elinde kim bilir ne vardı neyi üretmişti bir kaç ay sonra biz bukduk diye üretmeye başlar bir grup aselsanın mühendislerini yediler atlas jet ile buda aynı hikaye 96 2 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Saçma yorumlara gerek yok, çocuk borsada para kayıp etmiş, herkes kazandığı kadar harcasa. ne güzel olur,herkes elon musk kadar para isterse sonu böyle felaket olur 2 36 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Neden hep böyle kritik işlerde çalışan akıllı bilim insanlarımız intihar! ediyor. Bunun üzerine devletimiz istihbaratımız umarım bir şeyler yapıyordur. Bu insanların yabancı güçlere yem etmeyin artık. 28 0 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Bu zehirlenme vakasindaki zehri vatandaş bulamaz illaki devletin veya karanlık odakdakilerin elleri var Allah rahmet eylesin 16 0 Yanıtla
  • nusret menteş:
    KARŞILŞAMIŞLARMIYDI? 0 13 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz:
    sebep sebep içerik yazmassaniz tabikide suikast diye algılanır ! kişisel sebep olabilir . böyle insanlar daha çok korunmalı hesabinda n özel hayatina kadar harcamasindan sanal kumarina kadar bilinmeli 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Adam öldürüldü intihar deyil 5 0 Yanıtla
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