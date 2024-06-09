Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış

Rozetsiz ziyaret İYİ Parti\'yi karıştırdı: Parti Akşener\'i değil, Akşener partiyi bırakmış

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi partisinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran ekipte yer alan bir siyasetçi, Akşener'in görüşme sırasında parti rozeti takmamasını eleştirdi. MHP kökenli siyasetçi "Biz genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra genel merkezde her odaya Dervişoğlu ile birlikte Akşener'in fotoğraflarını astık. Görünen o ki parti Akşener'i değil Akşener partiyi bıraktı" dedi.

09.06.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği 1.5 saatlik görüşme partisinde büyük tartışma yarattı. En büyük tepki MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran ekipten geldi.

"SARAY'A TESLİM OLMUŞ MHP'DE YER ALMAYIZ DEDİK"

MHP kökenli bir siyasetçi, "Biz Saraya teslim olmuş MHP'de yer almayız diyerek bu partiyi kurduk. Dün teslim olmadık bugün de teslim olmamız beklenemez" dedi.

GÖRÜŞMEYE ROZETSİZ GİTMİŞ

Son kongrenin ardından bir toparlanma başlarken Akşener'in bu ziyaretle yeni yönetime büyük zarar verdiğini ifade eden partililer Akşener'in Cumhurbaşkanı ile görüşürken rozetini çıkarmış olduğuna da dikkat çekti.

"BİZ HER ODAYA AKŞENER'İN FOTOĞRAFLARINI ASTIK"

Gazeteduvar'ın haberine göre Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden iki gün önce katıldığı bir cenaze töreninde İYİ Parti rozeti taktığına işaret eden bir siyasetçi, "Biz genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra genel merkezde her odaya yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Akşener'in fotoğraflarını astık. Ama gördük ki kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde o rozeti çıkarmış. Yine sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin güneşini kaldırıp bulutlu bir hava fotoğrafı koymuş. Görünen o ki parti Akşener'i değil Akşener partiyi bıraktı" dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmetali Karatay: Devlet bahçeli Sinan oğan meral akşener bunların bir davası yok fiyatları var 50 15 Yanıtla
    Sagamore: tebrikler doğru tespit 20 4 Orhan Okul: Aynen. Siyet şu oldu; bana fiyatını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.. 0 0
  • Abuzer Yavuz: Devlet Tayyip Meral iyi partiyi kurup muhalefet in güçlenmesini engelledi sebep akp ve mhp küskünlerini iyi partide tutmak 20 11 Yanıtla
  • İsa İncirbölen: ...zamanında milyonlarca insana umut olacaksın,söz verip yeminler edeceksin,sonrada 180 derece döneceksin öylemi,bir kez daha anladımki Ahlak ve karakter çok önemli.... 15 1 Yanıtla
  • Sagamore: çiller zamanından bildiğimiz ama acaba dediğimiz şahsiyet(siz)yanıltmadı 9 3 Yanıtla
  • YoH null: ilgilenmiyorum kişiler geçicidir 8 2 Yanıtla
  • Beykozlu: Mini dizi gibi yönetmen koltuğunda Anladınız :) 9 1 Yanıtla

10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement