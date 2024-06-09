Rozetsiz ziyaret İYİ Parti\'yi karıştırdı: Parti Akşener\'i değil, Akşener partiyi bırakmış

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İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği 1.5 saatlik görüşme partisinde büyük tartışma yarattı. En büyük tepki MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran ekipten geldi.

"SARAY'A TESLİM OLMUŞ MHP'DE YER ALMAYIZ DEDİK"

MHP kökenli bir siyasetçi, "Biz Saraya teslim olmuş MHP'de yer almayız diyerek bu partiyi kurduk. Dün teslim olmadık bugün de teslim olmamız beklenemez" dedi.

GÖRÜŞMEYE ROZETSİZ GİTMİŞ

Son kongrenin ardından bir toparlanma başlarken Akşener'in bu ziyaretle yeni yönetime büyük zarar verdiğini ifade eden partililer Akşener'in Cumhurbaşkanı ile görüşürken rozetini çıkarmış olduğuna da dikkat çekti.

"BİZ HER ODAYA AKŞENER'İN FOTOĞRAFLARINI ASTIK"

Gazeteduvar'ın haberine göre Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden iki gün önce katıldığı bir cenaze töreninde İYİ Parti rozeti taktığına işaret eden bir siyasetçi, "Biz genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra genel merkezde her odaya yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Akşener'in fotoğraflarını astık. Ama gördük ki kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde o rozeti çıkarmış. Yine sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin güneşini kaldırıp bulutlu bir hava fotoğrafı koymuş. Görünen o ki parti Akşener'i değil Akşener partiyi bıraktı" dedi.