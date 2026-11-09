Rubio, İran'la ilerlemeyi verimli bulmadı, diplomatik anlaşma mümkün olmayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile kaydedilen ilerlemenin "çok verimli olmadığını" belirterek, Tahran yönetimiyle diplomatik anlaşmaya varılmasının "mümkün olmayabileceğini" söyledi.

Rubio, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etmeden önce Florida eyaletinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran ile diplomatik bir çözüm bulma yolunda sağlanan ilerlemenin "çok verimli olmadığını" söyleyen Rubio, "Bir ilerlemenin eşiğinde olduğumuzu söyleyemem." dedi.

Rubio, "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, bu sorunu ve her türlü sorunu her zaman diplomatik yollarla çözmeyi tercih eder. Ancak ne yazık ki bazen bu mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin diplomatik girişimlere açık olduğunu vurgulayan Rubio, İran'ın taleplerini "aşırı ve gülünç" olarak nitelendirdi.

ABD'nin yeni askeri saldırılar düzenleme ihtimaline ilişkin ise Rubio, Washington'ın eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu ve ABD kuvvetleri ile deniz trafiğine yönelik tehditlere bağlı olarak şekillendiğini söyledi.

Rubio, bölgedeki ABD kuvvetlerine veya deniz taşımacılığına yönelik açık ve yakın bir tehdit bulunması halinde Washington'ın kendini savunma hakkı olduğunu aktardı.

Trump'ın İran ile devam eden savaşa ilişkin tutumunu savunan Rubio, ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer silah edinme girişimlerini durdurmak için "gerçek bir tehdit gördüğünü" ve "popüler bir adım olmamasına rağmen" bu kapsamda harekete geçtiğini savundu.

Rubio, ülkenin güvenliğini ilgilendiren zorlu meselelerle yüzleşmenin her zaman kamuoyu desteği görmeyebileceğini, ancak bunun gerekli olduğunu ifade etti.