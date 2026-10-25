Rus Savunma Bakanlığı Çernomorsk'taki gemiye İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rus Savunma Bakanlığı Çernomorsk'taki gemiye İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'deki lojistik merkezler ve Çernomorsk Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlığa göre gece boyunca Moskova ve Perm dahil farklı bölgelerde 532 Ukrayna İHA'sı hava savunma sistemlerince vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki lojistik merkezleri ve Çernomorsk Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın lojistik merkezlerine, liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılar sonucunda Harkiv'de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için çift kullanımlı ürünlerin depolandığı "Epicentr" lojistik merkezi ile askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı bir dağıtım merkezinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, aynı şehirde askeri malzemelerin depolanmasında kullanılan "Vasişçevo" lojistik terminalinin de vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için yük taşıyan bir kuru yük gemisi de denizde seyir halindeyken vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve civarı ile Perm bölgesi dahil farklı bölgelerde 532 Ukrayna İHA'sını vurduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
PolitikaMoskovaHarkivGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:52:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Rus Savunma Bakanlığı Çernomorsk'taki gemiye İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei