Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

UŞAK BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım

GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.