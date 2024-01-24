Rusya\'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. 65 Ukraynalı savaş esiriyle birlikte uçakta bulunanları tamamı yaşamını yitirdi.

74 KİŞİ CAN VERDİ

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgede çalıştığını belirtti. Askeri kargo uçağı İl-76'nın düşme nedeniyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı. Uçaktaki 74 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

ANBEAN KAMERADA

Diğer yandan Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerde alev topuna döndüğü ve enkazı görülüyor.