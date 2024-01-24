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Rusya'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü - Son Dakika
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Rusya'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65'i Ukraynalı askeri esir toplam 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü duyurdu. Kazada uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti.

24.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:47
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Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. 65 Ukraynalı savaş esiriyle birlikte uçakta bulunanları tamamı yaşamını yitirdi.

74 KİŞİ CAN VERDİ

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgede çalıştığını belirtti. Askeri kargo uçağı İl-76'nın düşme nedeniyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı. Uçaktaki 74 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya'da 65 Ukraynalı askeri esiri taşıyan uçak düştü

ANBEAN KAMERADA

Diğer yandan Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerde alev topuna döndüğü ve enkazı görülüyor.

Rusya\'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü
YORUMLAR (4)
  • Eski Tüfek.: Rus'lar topluca infaz ettiler..dünyanın sonu falan değil ,rahat olun..:) Yanıtla 1 23
  • Mehmet Gümüş: Dünyanın sonu kıyamet gelse çok iyi olur Yanıtla 6 10
  • Mehmet Gümüş: Dünyanın sonu gelse iyi olur Yanıtla 6 9
  • Eski Tüfek.: Ekranda uçağın daha önce bir patlamaya maruz kaldığı açıkca belli.. Putin affetmez. Yanıtla 1 13

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SON DAKİKA: Rusya'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü - Son Dakika
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