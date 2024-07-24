Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin bugün Bodrum'da yakalandığını duyurdu. Saldırganın Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahıs olduğu ve düzenlediği terör saldırısında 2 şahsın yaralandı bilgisi de paylaşıldı.

24.07.2024 17:42  Güncelleme: 18:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

RUS YETKİLİLER TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇTİ

Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığının telefonla aranıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, Türk yetkililere, Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği bilgisinin iletildiğini söyledi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, şahsın saat 09:40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı ve aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edildi.

KİMLİK TESPİTİNİN ARDINDAN OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlandı.

Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu yürüten emniyet mensuplarını tebrik etti.

Rusya\'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum\'da yakalandı

İçişleri Bakanı, Bodrum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mert Markaloglu: Ulan terörist bile bodrumda tatile çıkıyor bizler köye atalarımızı ziyarete gidemiyoruz 128 0 Yanıtla
  • Osman A: Vay arkadaş...Kimi arasan bizden çıkıyo. 121 0 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: daha kim bilir kimler var burda hayret ediyorum ya 46 1 Serkan Genç: Depoyuz biz 42 -1
  • Ersin Çetinkaya: İnterpol boşuna diğer ülkelerde faaliyet göstermesin merkezi direk Türkiye’ye taşısın kimi arasan burda 71 2 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: aynen katılıyorum 34 1
  • Buğrahan Kayıp: Adam tatile çıkmış ne varki bunda şimdi 37 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Bunlar nasıl buralara kadar geliyorlar Bizi günde 2 3 defa gbt sokuyorlar Kim bunlara yardım ediyo acaba 37 1 Yanıtla
  • kamil erol: en kolay gidilen ülke türkiye heralde ne olursan ol gel ama bize çoğu ülke vize uyguluyor eşimle vizesiz ülke diye arnavutluğa gitmiştik onlar bile eşimi suriyeli sanıp 15 dk beklettiler kapıda 29 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: daha önceleri yakalanmiyorlardi kimseler ne hikmetse yakalanır oldular 12 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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