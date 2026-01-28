Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz - Son Dakika
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz

28.01.2026 16:44
Haber Videosu

Kremlin'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını her zaman savunduk. Bunu çok iyi biliyorsunuz ve bu yöndeki tüm çabalarınızı destekliyoruz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HER ZAMAN SAVUNDUK"

Kremlin'deki görüşmenin başında Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden tesisine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Putin, sürecin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını da belirterek, Şara'yı bu konuda tebrik etti. Rusya'nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Putin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını her zaman savunduk. Bunu çok iyi biliyorsunuz ve bu yöndeki tüm çabalarınızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FIRAT BÖLGESİ VURGUSU

Fırat Bölgesi'nin merkezi hükümete entegrasyonuna özel olarak değinen Putin, bu adımın kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Rus lider, "Fırat Bölgesi'nin entegrasyonunun bu süreçte şüphesiz önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun, Suriye'nin toprak bütünlüğünün genel anlamda yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"SİZİ GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Sözlerini bir tebrik mesajıyla sonlandıran Putin, "Bu gelişmeden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: RUS ASKERLERİNİN SURİYE'DEKİ GELECEĞİ ELE ALINACAK

İki liderin görüşmesi öncesinde Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, zirvede masada olacak başlıklar aktarılmıştı. Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkilerin aktif şekilde geliştiği belirtilen açıklamada, "Şara ile görüşmede Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" denilmişti.

Putin-Şara arasında görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli sektörlerdeki iş birliği imkanlarının ele alınmasının beklendiği, liderlerin ayrıca Orta Doğu'daki güncel durum ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacağı da ifade edilmişti.

ESAD'IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN İKİNCİ ZİYARET

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    putin adamdir yanlişlik olmaz bravo 10 2 Yanıtla
  • 1257seferveli 1257seferveli:
    eyvallah Rusya Devlet başkanına 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
