Rusya\'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye\'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz

Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Kremlin'deki görüşmenin başında Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden tesisine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Putin, sürecin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını da belirterek, Şara'yı bu konuda tebrik etti. Rusya'nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Putin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını her zaman savunduk. Bunu çok iyi biliyorsunuz ve bu yöndeki tüm çabalarınızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Fırat Bölgesi'nin merkezi hükümete entegrasyonuna özel olarak değinen Putin, bu adımın kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Rus lider, "Fırat Bölgesi'nin entegrasyonunun bu süreçte şüphesiz önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun, Suriye'nin toprak bütünlüğünün genel anlamda yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Sözlerini bir tebrik mesajıyla sonlandıran Putin, "Bu gelişmeden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.
İki liderin görüşmesi öncesinde Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, zirvede masada olacak başlıklar aktarılmıştı. Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkilerin aktif şekilde geliştiği belirtilen açıklamada, "Şara ile görüşmede Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" denilmişti.
Putin-Şara arasında görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli sektörlerdeki iş birliği imkanlarının ele alınmasının beklendiği, liderlerin ayrıca Orta Doğu'daki güncel durum ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacağı da ifade edilmişti.
Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.
