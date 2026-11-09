Rusya'daki Türk çocuklarının Atatürk'e mektup ve resimleri 88. yılda kitaplaştırıldı

Rusya'daki Türk çocuklarının, ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazdıkları mektuplar ve çizdikleri resimler kitaplaştırıldı.

Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Türk çocuklarının katılımıyla "Moskova'dan Atatürk'e" adlı kitap projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında hazırlanan kitap, çocuklar tarafından Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e makamında takdim edildi. Kitabı inceleyen ve bir süre çocuklarla sohbet eden Bilgiç, çocuklara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çocuklar da ölümünün 88. yılı dolayısıyla Atatürk'e sevgi ve saygı duygularını dile getirdi.

"Çocuklarımızın kaleminden ve renklerinden" sloganıyla hazırlanan kitapta, farklı yaş gruplarından çocukların Atatürk'e hitaben yazdıkları mektuplar ile çizdikleri resimler bir araya getirildi.

Türkçe ve Rusça mektupların da yer aldığı çalışmada çocuklar, Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi kendi ifadeleriyle anlatırken, Türkiye'ye ilişkin duygularını ve geleceğe yönelik hayallerini de paylaştı.

Kitap, yurt dışında büyüyen Türk çocuklarının Atatürk ve Türkiye ile kurdukları gönül bağını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.