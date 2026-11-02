Rusya, Odessa'da askeri depo ve gemiyi İHA'larla vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Odessa'da askeri depo ve gemiyi İHA'larla vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde askeri depo ve Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemiyi İHA'larla vurduğunu açıkladı. Bakanlık, gece Ukrayna'ya ait 212 İHA'nın Moskova, Karadeniz ve Azak Denizi dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde askeri depo ile bir gemiyi vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gece Odessa bölgesindeki Tuzlı yerleşim yeri yakınlarında, 'Neptun' isimli gemisavar füze sistemlerine ait fırlatma rampalarının depolandığı alan vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusu için yükler taşıyan bir geminin de Odessa şehri yakınlarında hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 212 İHA'nın Moskova ile Karadeniz ve Azak Denizi dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
KaradenizPolitikaMoskovaOdessaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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