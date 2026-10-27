Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de İHA üreten tesisleri vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de İHA üreten tesisleri vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gemi, köprü, askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Kiev'de İHA üreten tesisler ve Güney Köprüsü, Harkiv'de lojistik terminal ile Çornomorsk Limanı'na askeri yük taşıyan gemi hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonların sürdüğünü belirterek gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, başkent Kiev'de insansız hava araçları üreten askeri sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığı belirtilen Güney (Yujniy) Köprüsü'nün de vurulduğu ifade edildi.

HARKİV'DEKİ LOJİSTİK TERMİNALİNE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdüğü "Bölgesel Lojistik Merkezi" şirketine ait boşaltma ve gümrük terminalinin de saldırıların hedefleri arasında bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, söz konusu tesisin askeri lojistik faaliyetlerinde kullanıldığını belirterek terminalin vurulduğunu duyurdu.

ÇORNOMORSK LİMANI'NA GİDEN GEMİ VURULDU

Açıklamada, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na askeri yük taşıdığı belirtilen bir geminin de hedef alındığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin taşıdığı yükün ayrıntılarına ve saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgi vermedi.

YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLAR VE İHA'LAR KULLANILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, hedef alınan tesislerdeki hasarın boyutuna ve olası can kayıplarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Rusya'nın vurulduğunu duyurduğu hedeflere ilişkin bilgiler bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Kaynak: AA
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