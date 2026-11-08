Rusya Savunma Bakanlığı trafo merkezi ve silah taşıyan geminin vurulduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı trafo merkezi ve silah taşıyan geminin vurulduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde Beloşçitsı yakınındaki askeri sanayi tesislerine elektrik veren trafo merkezinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlığa göre Karadeniz'de silah taşıyan konteyner gemisi de hedef alındı; saldırılarda İHA kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da trafo merkezi ile bir gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Jitomir bölgesinin Beloşçitsı yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz'de silah taşıyan konteyner gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?