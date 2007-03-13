İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, İran'ın Irak'ta güvenlik ve istikrar ortamını desteklediğine değinerek bağımsız, güçlü ve bütünlük içinde bir Irak'ın İslam dünyası ve bütün bölge ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi.

İRNA haber ajansında yayınlanan habere göre, Ahmedinecad, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi ile Tahran'da yaptığı görüşmede, İran'ın Irak'taki güvensizlik ve istikrarsızlıktan herkesten daha çok rahatsız olduğunu belirtti.

Ahmedinecad, Irak'ın birlik ve bütünlüğünün istenmediğini belirterek bu doğrultuda Irak'ta müslümanlar arasında ihtilaf ve fitne çıkarıldığını ifade etti.

Ahmedinecad ayrıca, tüm çabalara rağmen Irak halkı ve hükümetinin "düşmanların bu oyunlarını bertaraf edebilecek güçte olduğunu" söyledi.

El-Haşimi de bu görüşmede İran'ın İslam dünyası ve özellikle Irak sorunları karşısında insancıl, adalet yanlısı ve esasi konumuna teşekkür ederek, Irak'ın sorunlarının Irak'a komşu ülkelerin iş birliğiyle özellikle de İran'ın etkin rolüyle çözüme kavuşabileceğini belirtti. El-Haşimi, Irak kültürüne yabancı olanların sorunları çözemeyeceğine değinerek, Irak'ın işgalinin devamıyla sadece sorunların arttığını ve Irak halkının acılarının çoğaldığını sözlerine ekledi.

(İB-İB-HO-Y)