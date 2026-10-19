Saadet Partisi lideri Arıkan, İsrail vatandaşlarına vizenin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri Arıkan, İsrail vatandaşlarına vizenin kaldırılmasını istedi

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Saadet Partisi lideri Arıkan, İsrail vatandaşlarına vizenin kaldırılmasını istedi
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Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, İsrail vatandaşlarına vize serbestisinin derhal kaldırılması çağrısı yaptı. Arıkan, İsrail ordusuna katılarak soykırım suçuna iştirak ettiği tespit edilen çifte vatandaşların vatandaşlığının iptalini ve yargı önünde hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidara seslenerek, "İsrail vatandaşlarına uygulanan vize serbestisine derhal son verin. Vanaları kapatamadınız, en azından kapıları kapatın. İsrail ordusuna katılıp, soykırım suçuna iştirak ettiği tespit edilen çifte vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına son verin. Soykırım suçuna bulaşmış kişilerin Türkiye'deki adresi, AVM'ler değil, adliyeler olmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından, şu açıklamada bulundu:

"Filistinli vizeye tabi, İsrailliye kapılar sonuna kadar açık. Yani sabah Gazze'de soykırım suçu işleyip, akşam elinizi kolunuzu sallayarak İstanbul'da AVM gezebilirsiniz! Sabah Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini gasbedip, akşam Boğaz'da yemek keyfi yapabilirsiniz...

İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu aziz milleti böyle bir utanca daha fazla mahkum etmeyin, 1- İsrail vatandaşlarına uygulanan vize serbestisine derhal son verin. Vanaları kapatamadınız, en azından kapıları kapatın. 2- İsrail ordusuna katılıp soykırım suçuna iştirak ettiği tespit edilen çifte vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına son verin. 3- Soykırım suçuna bulaşmış kişilerin Türkiye'deki adresi AVM'ler değil adliyeler olmalıdır. Suçu tespit edilenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yargı önünde hesap vermesini sağlayın. Çünkü mesele sadece bir vize meselesi değil, mazlumun yanında duruyormuş gibi görünüp zalime kapı açan çelişkinin resmidir."

Kaynak: ANKA
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