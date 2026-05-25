İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Can Holding’e ait İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması kararından resmi olarak geri dönüldü. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan karar doğrultusunda üniversitenin kapatılması ve öğrencilerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne (MSGSÜ) devredilmesi planlanmıştı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YENİDEN AÇILDI

Ancak MSGSÜ’de birçok bölümün ve laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle günlerdir süren kitlesel protestolar ve yoğun tepkiler sonuç verdi.

Öğrencilerin protestolarının ardından karardan dönüldü. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen yeniden açıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

PROTESTOLARDA ÖĞRENCİLER YARALANMIŞTI

Öte yandan Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından sonra öğrenciler protesto gösterilerine başlamıştı. Günlerdir süren protestolarda polis ile öğrenciler defalarca karşı karşıya gelmişti. Öğrencilere polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda bazı öğrencilerin yaralandığı belirtilmişti.

CAN HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON

Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu operasyon kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine YÖK üyelerinin de yer aldığı yeni bir kayyum heyeti getirilmişti.