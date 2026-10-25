Safranbolu'da UNESCO mirası sokaklar hafta sonu ziyaretçileri ağırladı

Safranbolu'da UNESCO mirası sokaklar hafta sonu ziyaretçileri ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesi, hafta sonu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi dokusuyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Ziyaretçiler Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyor, konak ve müzeleri geziyor, Hıdırlık Tepesi'nden manzara izliyor ve lokum alıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, hafta sonunda çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
Tarihi konaklarıyla tanınan ilçeye gelen tatilciler, tarihi çarşıdaki Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyüş yapıp müze ve konakları geziyor.
Hıdırlık Tepesi'ne çıkarak kentin manzarasını seyreden ziyaretçiler, ilçeye özgü lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.
Kaynak: AA
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