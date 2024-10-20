Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastanelere düzenleme mesajı geldi. Bakan Memişoğlu, ''Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir'' ifadelerini kullandı.

20.10.2024 19:10  Güncelleme: 19:29
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Türkiye bebek katili 'Yenidoğan çetesi' skandalı ile sarsıldı. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada özel hastaneler ile ilgili yapılacak düzenlemenin sinyalini verdi.

"SADECE YENİDOĞAN BRANŞI DEĞİL TÜM BRANŞLAR İÇİN EKİPLERİMİZ SAHADA OLACAK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HASTANELERE İLİŞKİN YAPISAL REFORM GÜNDEMİMİZDE"

Bakan Memişoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz" açıklamasında bulundu."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu\'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (75)

  • Harun Çelik:
    Memiş sus istifa et memiş hala zırvalıyorsun 304 35 Yanıtla
  • Nis Ard:
    şu memlekette istifa eden neden hiç bakan yok çünkü halk olarak eşek kadar değerimiz yok 295 15 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    istifa yerine göstermelik ekip???????? 246 15 Yanıtla
  • Okan Dogray:
    onlara kim güvenecek ? 230 12 Yanıtla
  • Yns:
    Derhal istifa etmesi gerekirken söylediklerine bak inanılmaz 201 14 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Eski Sağlık Bakanının hastanesi de faillerin arasında, hastane de kapatıldı ama eski sağlık bakanı hakkında en ufak bir işlem yok... 189 11 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Kimleri günah keçisi, kimleri sütten çıkmış ak kaşık yapacaklarına karar vermek üzere yüce padişahımız tarafından verilen emir üzeri kuruluyor... 144 18 Yanıtla
  • Ali boz:
    istifa et , şerefini koru 144 9 Yanıtla
  • Cenk:
    Ülke maalesef neresinden tutsan elinde kalıyor. Narinler, Dilanlar, Özel hastaneler daha neler neler heryerde Kirli ilişkiler kirli paralar. Ülkede insanlarin büyük bir kısmı yarı aç yaşarken, iktidara yakın olanların tüm kafeler restoranlar dolu diyenler varya işte bu ahlaksız insanlar ve çevreleri tarafından Kirli paralarla yiyip içip geziyorlar. 142 9 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Kamuda tasarruf diyorsunuz bence ise özel hastanelerden baslayın 145 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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