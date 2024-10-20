Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu\'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

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Türkiye bebek katili 'Yenidoğan çetesi' skandalı ile sarsıldı. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada özel hastaneler ile ilgili yapılacak düzenlemenin sinyalini verdi.

"SADECE YENİDOĞAN BRANŞI DEĞİL TÜM BRANŞLAR İÇİN EKİPLERİMİZ SAHADA OLACAK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HASTANELERE İLİŞKİN YAPISAL REFORM GÜNDEMİMİZDE"

Bakan Memişoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz" açıklamasında bulundu."