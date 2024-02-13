Sağlık Bakanı Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakat yok - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakat yok

Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.

13.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:29
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Sağlık Bakanlığı'nda 35 bin yeni istihdam için takvim işlemeye başladı. Mülakat olmayacak, branş dağılımı ve nihai takvim ÖSYM ile birlikte hazırlanan kılavuz ile ilan edilecek.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI NORMALE DÖNDÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'deki yoğun bakım kapasitesini zorlayan yoğunluğun geride kaldığını açıklayan Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı %72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71. İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ İSTİHDAMLAR GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Fedakarlıkları sebebiyle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Koca, 35 bin yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını belirterek detayları verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak.

"TÜM ADAYLAR EŞİT KOŞULLARDA YARIŞACAK"

Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ 2-3 HAFTA İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAK

Yeni şehir hastanelerine ilişkin bilgi de veren Koca, "Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakat yok

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ASLANÇAY TEKSTİL: MÜLAKAT YOK AMA TORPİL VAR 39 11 Yanıtla
  • Ümit Demir : Acil kpss kalkmali...kpss bu ulkede insanlarin basina bela 27 20 Yanıtla
  • Selim Kayisi: KPSS kalkmamalı, tabiki toplama çıkarma bilmeyen okuma yazma bilmeyen, okuduğunu anlayamayan, anladığını yorumlayamayan kişiler elenmeli. torpil kalksın yeter. 22 2 Yanıtla
  • Aşık Mahsuni: ne torpili tekstilci? Doğrudan, branş bazında, kpss puan sıralaması yapılarak yapılan merkezi alım bu. Bilip bilmeden, ota çikolataya muhalefet olmayı yahu... 5 3
  • Aşık Mahsuni: Kpss kaldırıldı diyelim. Alternatifi nedir? 5 1

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

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