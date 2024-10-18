Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

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Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda yenidoğan çetesi olarak bilinen suç şebekesine yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır" denildi.

18.10.2024 15:04
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İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanlığı'ndan günler sonra ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada çete ile işbirliği olan hastaneler hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

2 HASTANENİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi. İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Selimcan Eren:
    Fahrettin koca hapse girecek mi bakalım yoksa o AKP'li diye eş mi geçilecek 194 41 Yanıtla
    Filiz Aksoy:
    fahrettin koca ne alaka ma.mısın onun hastanesi degil 2 0
    Bilgehan Göktürk:
    Fahrettin Kocanın hastaneside mi var? 0 0
    Kemsl:
    nedir sizin bu akp düşmanlığınız. ekmek alamayan toplumduk, şimdi kalkmış hiçbir şey beğenmeyen tipler oldunuz.merak etmeyin her şey araştırılıyor ve yargı işliyor. eski zamanın hortumlanan ce hesap sorulamayan ülkesi değiliz 0 0
    Ümit Gengenç:
    Fahrettin koca hapse girerse bu kanıbozuk karaktersiz insanlar düzelecekmi? Bir daha böyle buna benzer olaylar olmayacaksa hapishane değil zindana atalım gün yüzü görmesin. 0 0
    Murat Şahin:
    Fahrettin Koca damı varmış 0 0
  • büşra tokgöz:
    nedense hiç inandırı gelmiyor hiçbişey yapılmıycak artık bu ülkedeki herşey sahte ve yalan 156 9 Yanıtla
  • Hakkican Àydogdu:
    Süleyman soylu çıktığı bir programda ülkedeki çetelerin ayakkabı numarasına kadar biliyorum demişti sen gittikten sonra neler ortaya çıktı be sülü ki lere nelere el verdin yol verdin ? 155 9 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Bence bütün özel hastanelerin yoğun bakım üniteleri sağlam müfettişlerle güncellenmeli. Şu an yoğun bakımlarda yaşlı insanlardan da aynı şeyler oluyor olabilir 143 3 Yanıtla
  • Hakan Erdogan:
    Bu ne ya herşey rayından çıktı artık. Hepsine idam cezası verilsin 122 0 Yanıtla
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