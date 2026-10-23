Sağlık emekçileri İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi'de taciz olayını protesto etti - Son Dakika
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Sağlık emekçileri İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi'de taciz olayını protesto etti

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Sağlık emekçileri İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi\'de taciz olayını protesto etti
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Sağlık emekçileri, İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi'de aylarca sürdüğü belirtilen taciz olayını dün protesto etti. SES Aksaray Şubesi'nin çağrısıyla düzenlenen eylemde hastane yönetiminden etkin soruşturma ve güvenli çalışma koşulları istendi.

(İSTANBUL) Sağlık emekçileri İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Bölümü tuvaletinde yaşanan ve aylarca sürdüğü belirtilen taciz olayını protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada "Hastanenin birimlerindeki tuvalet ve soyunma odaları sorunu tespit edilmeli, kalıcı ve uygun fiziki koşullar sağlanmalıdır. Taciz ve şiddet bildirimlerinin üzerinin örtülmesine izin verilmemeli, başvuran çalışanların korunacağı, gizliliğinin gözetileceği ve misillemeye maruz bırakılmayacakları güvenilir mekanizmalar oluşturulmalı. Çalışanların iş yükü, beslenme, ruhsal iyilik hali, çalışma ortamı, maddi sorunları dikkate alınmalı. İnsan onuruna yakışır sağlıklı ve güvenceli çalışma koşulları sağlanmalı" denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesinin çağrısı ile, dün İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Bölümü önünde düzenlenen eyleme İstanbul Tabip Odası adına Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu katıldı. Koyuncu burada yaptığı konuşmada yaşanan olayın münferit bir olay olmadığını söyledi ve yıllardan beri sağlık emekçisi kadınların uğradığı şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin sonucu olduğunu söyledi. Koyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"HER ALANDA AYRIMCILIĞI HİSSEDİYORUZ"

"Burası en köklü fakültelerden biri. Biz fakültede tıp eğitimi alırken yaptığımız işin çok önemli olduğu, çok hayati ve kutsal olduğu söyleniyordu. Ama biz çalışma hayatında bunu hissedemiyoruz. Evet, yaptığımız işin çok önemli olduğunu biliyoruz, kurtardığımız hastalardan biliyoruz ama biz bu değeri göremiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bir sel felaketi yaşandı. Felaket sonrasında hemen kamu çalışanlarının çalışmasıyla ilgili bir yazı yayımlandı valilik tarafından. Biz burada bile ayrımcılığı gördük. Yazıda, sadece 8 yaşından küçük çocuğu olan kadınların izinli olacağı söyleniyordu sanki bakım işi kadınlara aitmiş gibi. ve sağlık çalışanları da dışında bırakılacaktı. Biz zaten her alanda bu ayrımcılığı hissediyoruz.

"GÜVENLİ ÇALIŞMA ALANLARI İSTİYORUZ"

Yapılan çalışmalarda kadın sağlık çalışanlarının daha fazla tacize, eşitsizliğe uğradığı gözlemlenmiş. Çünkü biz çalışma ortamlarımızda maalesef bu eşitsizliğin karşısında duramıyoruz. Örgütlü bir şekilde duruyoruz ama bununla mücadele etmemizin önünde her zaman bir engelle karşılaşıyoruz. Vaktinde siyasi iktidarlardan biri 'Artık acillerimiz o kadar iyi ki insanlar oraya kız bakmaya gidiyor' demişti. İktidarın dilinde bile biz eşitsizliği, ayrımcılığı hissediyoruz. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Bizler güvenli çalışma alanları istiyoruz. Evet, hastanelerimiz büyüyor, iktidar büyük büyük hastaneler yapmaktan söz ediyor. Şehir hastaneleri açılıyor ama sağlık çalışanlarının yaşadığı alanlar gitgide küçülüyor. Eskiden bizim bahçelerimiz, odalarımız, dinlenme alanlarımız vardı, şimdi bunlar yok. En büyük şehir hastanelerinde bile maalesef ilk göz dikilen çalışanların dinlenme odaları oluyor. Güvenli çalışma alanları için mücadelemiz devam edecek. İstanbul Tabip Odası olarak da kadın arkadaşlarımızla dayanışma içinde olacağız."

Eylemde yapılan basın açıklamasında ise hastane yönetimine seslenildi, etkin ve şeffaf bir soruşturma, sorumlular hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler başlatılması, kadın emekçilerin mahremiyeti ve güvenliğini sağlayacak acil önlemlerin alınması istendi. Açıklamada "Hastanenin birimlerindeki tuvalet ve soyunma odaları sorunu tespit edilmeli, kalıcı ve uygun fiziki koşullar sağlanmalıdır. Taciz ve şiddet bildirimlerinin üzerinin örtülmesine izin verilmemeli, başvuran çalışanların korunacağı, gizliliğinin gözetileceği ve misillemeye maruz bırakılmayacakları güvenilir mekanizmalar oluşturulmalı. Çalışanların iş yükü, beslenme, ruhsal iyilik hali, çalışma ortamı, maddi sorunları dikkate alınmalı. İnsan onuruna yakışır sağlıklı ve güvenceli çalışma koşulları sağlanmalı. Sorunlar çalışanlarla birlikte tespit edilmeli ve çözüme kavuşturulmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA
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