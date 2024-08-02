Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Buna göre başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk ise belediyelerde olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

02.08.2024 00:08
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

HAPİS VE PARA CEZALARI YOLDA

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

İşte madde madde Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null: toplayin artik. yolda yuruyemez olduk cankaya belediyesi calis artik yaa ilk defa calis 24 18 Yanıtla
  • deniz yıldız: İnşallah köpeklere karşı insanlık dışı ötesi kanun uygulanmaz yazık olur insanlığa 19 20 Yanıtla
  • Kenan Baybars: CHP belediyeleri ne kadar riayet edecek kanuna göreceğiz. Eskişehir sokak köpekleri ile dolu yarın arayacağım belediyeyi 16 10 Yanıtla
  • Murat Çoker: öldürmeden toplayn barinakta bakın ihtiyac duyarsnz bir gün ama onlar olmaz 9 5 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: PEYGAMBERİMİZ SAV. KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNA BAŞSAĞLIĞINA GİTMİŞTİ. KUŞU ÖLDÜĞÜ İÇİN. BUNU UNUTMAYALIM!!!! 6 0 Yanıtla

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