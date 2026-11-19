İstanbul'da sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve çeşitli resmi belgelerin basımını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce çeşitli ülkelere ait sahte kimlik belgesi ve sahte sürücü belgesi üretmek suretiyle "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan araştırma ve incelemeler doğrultusunda, Fatih'te tespit edilen 2 ikamet ile Bayrampaşa'da bijuteri dükkanı görünümü verilen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayrampaşa'daki adreste delilleri yok etmek amacıyla sahte belgelerin bir kısmını iş yerinin havalandırma boşluğuna atarak kaçma girişiminde bulunan 1 şüpheli yakalandı. Havalandırma boşluğundan çıkarılan söz konusu delillere el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve sürücü belgesi, çeşitli ülkelere ait sürücü belgesi, 3 sahte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı kimlik kartı, sahte çalışma izni belgesi, kimlik/sürücü belgesi basımında kullanılan çipli plastik kart, çeşitli alkollü içkilere ait tabaka şeklinde sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.