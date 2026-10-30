Sahte TOKİ sitesi dolandırıcılığında 8 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Sahte TOKİ sitesi dolandırıcılığında 8 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı

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Sahte TOKİ sitesi dolandırıcılığında 8 şüpheli gözaltına alındı, 6\'sı tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapanların sahte internet sayfalarıyla dolandırılmasına ilişkin soruşturmada beş ilde düzenlenen operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapmak isteyenlerin sahte internet sayfaları aracılığıyla dolandırılmasına ilişkin soruşturmada, beş ilde düzenlenen operasyonla sekiz şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden altısı tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyenlerin sahte internet sayfaları üzerinden dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen sekiz şüpheli, 27 Ekim'de Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılıkta hazır edilen şüphelilerden altısı hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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