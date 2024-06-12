Şaka gibi! Jandarmanın duvarına idrarını yapan şahıs hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı

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Aksaray'da fayans ustası olarak çalışan 19 yaşındaki P.K. 16 Nisan günü trafik kazası geçiren bir arkadaşını görmek için soluğu jandarma komutanlığında aldı. Ziyaret sonrasında karakol nizamiyesinden çıkarken sıkışan genç çevrede tuvalet bulamadığı için idrarını park halindeki bir aracın bulunduğu yerdeki çevre duvarına yaptı. İşte bu hareket sonrasında başına gelmeyen kalmadı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

P.K.'nın duvara idrarını yaptığını fark eden nöbetçi asker durumu üstlerine bildirdi. Astsubayın durumu savcılığa bildirmesi sonrasında Jandarma Komutanlığı binasının duvarına işeyen P.K. polis tarafından yakalandı.

"BEN KÖYDE OTURDUĞUM İÇİN İL MERKEZİNİ FAZLA BİLMİYORUM"

19 yaşındaki P.K. emniyetteki sorgusunda "Polis merkezinde hakkımda isnat edilen suçlamalar hakkında bilgi sahibi oldum. İfademi avukat talebim olmadan vermek istiyorum. Fayans ustası olarak çalışıyorum. Olay günü trafik kazası geçiren arkadaşını görebilmek için İl Jandarma Komutanlığına gittim. Jandarma Komutanlığı nizamiye girişinde sıkıştım. Etrafıma bakındım ama tuvaletimi yapacak yakın bir yer bulamadım. Ben köyde oturduğum için il merkezini fazla bilmiyorum. Ben de o anki durumumdan kaynaklı sıkıştığım için idrarımı il jandarma karakolunun duvarına yaptım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, anlatacaklarım bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"KOMUTANIM İDRARINI DUVARA YAPMASININ DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Komutanlığın 2 No'lu nizamiye girişinde nöbet tutan er Furkan A.'nın da tanık olarak ifadesi alındı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre nöbetçi er de ifadesinde, "Ben Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak görev yapmaktayım. Olay günü benden sorumlu olan komutanım Ramazan G. ile birlikte iş takibi için nizamiye kapısından çıktığımız esnada Polat K. isimli şahsın 2 No'lu nizamiye karakolu girişinde sırtı bize dönük vaziyette İl Jandarma Komutanlığına ait duvara idrarını yaptığını gördüm. Komutanım ile birlikte şahsın yanına giderek yaptığı hareketin doğru olmadığını söyledik. Komutanım da kendisine yolun hemen karşısındaki petrol istasyonuna giderek tuvaletini yapabileceğini, idrarını duvara yapmasının doğru olmadığını söyledi. Polat K. da her ikimizden özür diledi. Daha sonra şahıs hakkında işlem yapmak için komutanım ile birlikte Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gittik. Adliyede nöbetçi savcıya gerekli bilgileri verdikten sonra yapılan telefon görüşmesi sonrasında Polat K. hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Aksaray Polis Merkez Amirliğine geldik. Olayla ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir" dedi.

DUVARIN ISLAK HALİNİ FOTOĞRAFLAYIP DOSYAYA EKLEDİLER

Polis ekipleri hazırladıkları fezlekeye duvarın idrar nedeniyle ıslak olduğunu gösteren duvarın fotoğraflarını delil olarak ekledikten sonra evrakı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İdrar yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan Polat K, hakkında, TCK'nın 152/1-amaddesi uyarınca "Kamu malına zarar vermek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesine dava açıldı. İddianamede sanığın cezalandırılmasıyla birlikte TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan (Seçme ve seçilme hakkı) yoksun bırakılması istendi.