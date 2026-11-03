Sakarya Adapazarı\'nda 64 yataklı işçi konteynerlerinde yangın hasara neden oldu

Sakarya Adapazarı'nda 64 yataklı işçi konteynerlerinde yangın hasara neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adapazarı'ndaki inşaatlarda çalışan işçilerin kaldığı 64 yataklı konteynerlerde yangın çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin kontrol altına aldığı yangında konteynerler hasar gördü, dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta müdahale edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın hasara neden oldu.
Korucuk Mahallesi'ndeki inşaatlarda çalışan işçilerin kaldığı 64 yataklı konteynerlerde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında konteynerlerde hasar oluştu.
Öte yandan dumandan etkilenen bazı işçilere bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.
Kaynak: AA
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