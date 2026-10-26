Sakarya Sapanca'da 3 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Sapanca'da 3 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göl Mahallesi'ndeki 3 kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi üzerine Sapanca'da polis çalışma yürüttü. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; satış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Polis, Göl Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimliklerinin V.Y. (23) ile Y.E. (23) olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, zanlıların sahte altını satma anları iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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