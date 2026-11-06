Sakarya Valiliği bayrak ve Cumhuriyet'e hakaret eden şüphelinin yakalandığını duyurdu

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sanal medyada Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark alanındaki Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu tespit edilen şahısla ilgili güvenlik birimlerimizce çalışma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şahıs, 5 Kasım 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde kimliği tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.